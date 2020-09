Johnny lo Zingaro evade di nuovo

Johnny lo Zingaro da giovane (Fotogramma)

Era in permesso premio e avrebbe dovuto tornare in carcere in giornata, ma di Giuseppe Mastini, conosciuto come 'Johnny lo Zingaro', si sono perse le tracce da mezzogiorno: l'uomo, che sta scontando l'ergastolo, è evaso oggi da Bancali. Sono in corso le ricerche da parte del comando provinciale dei carabinieri, coordinate dalla procura di Sassari. Si tratta della seconda evasione, dopo quella avvenuta il 30 giugno 2017 dal carcere di Fasano, in provincia di Cuneo.

Giuseppe Mastini, alias Johnny lo Zingaro, è recidivo in quanto a fughe. Nel giugno del 2017 approfittò del lavoro esterno per non ripresentarsi alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte, nel savonese, dove era stato assegnato dal tribunale di sorveglianza. Condannato all'ergastolo, Mastini dal 1989 scontava la pena nel penitenziario di Fossano ed è da qui che tre anni si muoveva per arrivare a Cairo Montenotte, dove svolgeva alcuni lavori di manutenzione.