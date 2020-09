Migranti, 24enne afgano trovato morto in un traghetto ad Ancona

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il corpo senza vita di un migrante di 24 anni, originario dell'Afghanistan, è stato ritrovato oggi su un traghetto arrivato ad Ancona da Patrasso, in Grecia, alle 16.15. A quanto si apprende, il ragazzo si era nascosto nella stiva, sotto a un camion, ma le alte temperature raggiunte nel locale durante il viaggio sono state fatali per lui: da un primo esame del cadavere, la morte sarebbe avvenuta per asfissia, ma sarà l'autopsia ad accertare con certezza le cause.