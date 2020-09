Viterbo, due feriti in rissa tra giovani: uno è grave

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Due giovani feriti, di cui uno in modo grave, e un ragazzo di 17 anni arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. E' accaduto la notte scorsa in centro a Viterbo. La rissa è scoppiata poco prima delle 3 in via di Valle Piatta. Nel corso della lite un ragazzo di circa 20 anni è stato accoltellato gravemente e si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Belcolle. Un altro coetaneo è rimasto invece ferito lievemente. Il 17enne arrestato dalla polizia perché considerato responsabile del ferimento al momento è stato trasferito in carcere.