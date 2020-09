Covid, in Campania boom nuovi casi: 218 in 24 ore

(Fotogramma)

Sono 218 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania, dato che rende la Campania la regione con il maggior incremento di casi totali rispetto a ieri. Il totale dei casi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 8.128. Sono 4.262 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei tamponi che diventa 459.140. Non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus: il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza resta 448. Sono 12 i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.490. Sono 3.190 le persone attualmente positive in Campania, 2.960 delle quali in isolamento domiciliare, 223 ricoverate con sintomi e 7 ricoverate in terapia intensiva.

Sono in tutto 260 i nuovi positivi registrati in Campania. Ai 218 nuovi casi emersi oggi, fanno sapere dall'Unità di crisi della Regione Campania, vanno infatti aggiunti i 42 contabilizzati oggi degli 83 positivi (rientri e cittadini non campani) comunicati ieri. Dei 218 nuovi casi, inoltre, 64 sono relativi a rientri da Paesi esteri e 12 dalla Sardegna.