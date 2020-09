Covid, in Lombardia 109 nuovi casi e 6 morti

(Fotogramma/Ipa)

Sono 109 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 17 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico), mentre i decessi ammontano a 6, per un totale, dall'inizio dell'epidemia di 16.886 morti. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.088 tamponi, per un totale complessivo di 1.716.130 mentre il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,19%. I pazienti guariti/dimessi sono invece 24 per un totale di 76.818, di cui 1.329 dimessi e 75.489 guariti, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 26 (+1). Quanto ai ricoverati non in terapia intensiva sono 242 (-6).