Migranti, svuotato l'hotspot di Lampedusa: in rada 2 navi quarantena

(Fotogramma)

Il centro di accoglienza di Lampedusa è stato svuotato. Tutti i migranti che lo occupavano fino a oggi sono stati trasferiti a bordo della nave inviata dal governo nazionale, su richiesta del ministro degli Interni Luciana Lamorgese. Nel frattempo, sempre nella giornata di oggi, è arrivata una seconda nave per l’accoglienza ed è previsto l’arrivo di una terza unità navale. I migranti che sbarcheranno da adesso in poi sull’isola saranno accompagnati al centro di accoglienza per le sole visite mediche e per l’identificazione, quindi saranno trasferiti a bordo di una delle navi che stazionerà nel mare di Lampedusa.