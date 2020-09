Roma, chiude Cavalletti storica pasticceria del 'millefoglie'

Chiude la storica pasticceria Cavalletti, famosa nella Capitale per il suo 'millefoglie', considerato il migliore della città. La notizia della chiusura dello storico negozio di via Nemorense ha creato stupore e dispiacere tra i residenti del quartiere e non. La pasticceria aperta nel 1951, che aveva interrotto la produzione durante il lockdown, doveva riaprire a settembre e i fan sulla pagina Facebook attendevano con ansia questo momento. Sembra però che i proprietari abbiano deciso per la chiusura.