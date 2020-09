Sania Torlonia: "A Chateaubriand sia garantito diritto a studiare con Dad"

"Meno stanno a scuola e meglio è. Io ho paura del covid. Non capisco questo accanimento per il tempo pieno e vorrei garantita l'alternativa di far seguire le lezioni a mia figlia Vera da casa, in Dad. Che si garantisca il diritto di restare a studiare da casa a chi a scuola non vuole andarci. Il diritto per tutti". Ad uscire fuori dal coro delle proteste che animano in questi giorni il Lycée Chateaubriand di Roma, è Sania Imperiali, moglie di Andrea Torlonia, figlio di Giovanni Torlonia e donna Ines (nata dai marchesi Theodoli, una delle quattro famiglie romane che potevano ricevere a casa il Papa su un tronetto con baldacchino), tra le mamme veterane del prestigioso istituto, frequentato alle medie dalla figlia più giovane, Vera, che all'Adnkronos afferma: "Trovo assurdo che la più piccola debba essere esposta mentre mio figlio di 28 anni lavora da casa, come quello di 25 ed anche mio marito che ne ha 59. Non lavoro, dunque parlo da privilegiata. Ma preferirei averla a casa".