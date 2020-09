Battisti, figlio Sabbadin: "Notizia assurda, deve scontare la pena e basta"

(AFP)

''Una notizia assurda. E' ora che la smetta. Il nostro ergastolo non è ancora finito, lui ha appena cominciato e già esce? Abbiamo messo in conto che prima o poi sarebbe tronato libero ma non così presto. E' ora di smetterla. Lui deve scontare la sua pena. Punto e basta''. Lo ha detto all'Adnkronos Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso durante una rapina messa a segno dai Pac nel 1979, commentando la notizia del via libera del giudice ad una riduzione della pena di Cesare Battisti per buona condotta.