Colleferro, la compagna di Bianchi: "Io incinta penso alla famiglia di Willy"

Gabriele Bianchi, il compagno di Silvia Ladaga (Fotogramma)

di Silvia Mancinelli

"Aspetto un bambino, sto diventando madre e il mio pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c’è più". La voce pacata, eppure distrutta: così all’Adnkronos Silvia Ladaga, compagna di Gabriele Bianchi e incinta di suo figlio, racconta lo stravolgimento di questi giorni. Dal suo momento più bello, in attesa del primo figlio, all’incubo dell’arresto del suo compagno, Gabriele Bianchi.

"La giustizia farà il suo corso, la verità verrà fuori - dice - ma c’è un accanimento fortissimo verso le famiglie dei protagonisti di questa storia. La prima vittima di tutto questo è Willy che non c’è più e la sua famiglia. Poi ci siamo noi - conclude l’ex candidata alle Regionali del Lazio con Forza Italia - che non c’entriamo nulla e stiamo subendo minacce di morte pesantissime".