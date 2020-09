Colleferro, il vescovo: "Uccisione Willy frutto vita animalesca? Offenderei animali"

Fotogramma

L’uccisione di Willy e la violenza che l’ha generata sono il prodotto di "mancanza di cultura, di una vita vissuta in maniera non dico neanche animalesca, perché altrimenti potrei offendere gli animali". Lo ha dichiarato il Vescovo di Velletri-Segni, monsignor Vincenzo Apicella, nel corso di 'Unomattina' a proposito dell'omicidio avvenuto ieri a Colleferro.

"Tutti siamo corresponsabili quando neghiamo a queste generazioni una speranza, una prospettiva, dei valori in cui credere, delle motivazioni di vita umana accettabili - ha evidenziato -. Esistono nell’aria che respiriamo dei virus che sono pericolosi quanto il Covid, i virus della violenza, del culto della forza, della stupidità, della vigliaccheria, perché erano in quattro-cinque contro uno. È una realtà di fronte alla quale non possiamo far finta di niente".