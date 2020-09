Colleferro, "Willy voleva difendermi ma hanno iniziato a colpirlo in 4"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Si è messo tra me e loro. Mi stavano picchiando quando ho visto Willy. Ha cercato di mettere pace, ma hanno iniziato a picchiarlo in quattro". Con queste parole, riportate da la Repubblica, comincia il racconto di Federico Zurma, il ragazzo ventunenne che Willy Monteiro Duarte voleva difendere dalla furia di quattro coetanei, ora accusati di aver ucciso a calci e pugni il giovane di origine capoverdiane. "Uno di loro lo ha colpito con un calcio micidiale alla pancia. Willy è rimbalzato a terra, facendosi forza sulle braccia ha provato a rialzarsi, ma gli ha subito sferrato un pugno sulla testa", prosegue il giovane che, in un'intervista al Corriere della Sera sottolinea come si porterà "a vita il ricordo di quella notte".

"Willy era un ragazzo equilibrato, è intervenuto con intento pacifico e per riportare gli animi alla calma", racconta ancora Federico che, conferma di essere "stato ascoltato dai carabinieri" e dice di sapere che dovrà "deporre a un processo nei confronti del gruppo di aggressori".