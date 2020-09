Covid, in Lombardia 271 nuovi casi e 2 morti

(Fotogramma/Ipa)

Sono 271 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 44 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico) mentre i decessi ammontano a 2 per un totale, dall'inizio dell'epidemia, di 16.888 morti. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Aumentano guariti e dimessi (+158). per un totale di 76.976 (+158), di cui 1.329 dimessi e 75.647 guariti. Quanto ai tamponi effettuati sono 20.781, per un totale di 1.736.911, mentre il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all'1,3. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27 (+1), mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 248 (+6).