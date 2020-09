Francia riduce quarantena? Bassetti: "Saranno negazionisti..."

La Francia "cambia la durata della quarantena passando da 14 a 7 giorni affermando che la contagiosità e la carica virale è massima nei primi 5 giorni e poi si abbassa fino a non essere più significativa e quindi i soggetti non sono più contagiosi. Anche i francesi danno ragione al Cdc che dice che dopo 10 giorni gli asintomatici non sono più contagiosi. Ora diranno che i francesi sono negazionisti". Così su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, commenta la decisione della Francia che si avvia a ridurre la durata della quarantena da 14 a 7 giorni.