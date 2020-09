Papa: "Nonno di origine genovese, da lui ho imparato solo parolacce"

(Afp)

Il Papa e "l’agnostico" Carlin Petrini, ‘padre’ di Slow Food, in dialogo sull’ecologia integrale nel nuovo volume di Petrini ‘Terrafutura’ (Giunti edizioni) si lasciano andare anche a simpatici Amarcord. Si parla di cucina tradizionale, piatti ghiotti. Poi tornano a galla le origini.

Ad un certo punto Bergoglio, che ha radici piemontesi, ricorda un altro parente ligure. "Uno dei nonni - dice il Papa a Petrini - era di ascendenza genovese. Con lui si parlava in spagnolo, non so perché. Di genovese ho imparato solo le parolacce".