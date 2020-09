Terremoto Amatrice, 5 condanne per crollo palazzine

(Fotogramma)

Condannati per il crollo di due palazzine al terremoto di Amatrice. I giudici hanno stabilito pene per complessivi 36 anni di carcere. La vicenda è quella che riguarda gli edifici di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti in seguito al sisma che il 24 agosto 2016 colpì la cittadina al confine tra Lazio e Abruzzo. Per quei crolli persero la vita 18 persone e tre rimasero ferite.