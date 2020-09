Vaccino antinfluenzale, Sileri rassicura: "Ci sarà per tutti"

(Fotogramma)

"I verbali della prima fase" dell'emergenza coronavirus riportano "discussioni che avvenivano fra scienziati, che acquisivano informazioni in momenti diversi. Erano notizie che cambiavano dalla sera alla mattina: la sera finiva la riunione del giorno con una determinata decisione, la notte arrivavano nuovi dati trasmessi la mattina. Parlo dei primi giorni, da Codogno, Alzano e Nembro fino al 5-6-7" marzo. "E' chiaro che la situazione cambiava. Dobbiamo contestualizzare. La situazione è molto diversa oggi rispetto ad allora". A spiegarlo è stato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a 'L'Aria che tira' su La7.

"Quello che è scritto nei verbali poi è stato trasmesso. Dai verbali sono usciti regole e protocolli, che sono sotto gli occhi di tutti". Piuttosto, osserva, "è stata fatta una comunicazione sbagliata".

"Il vaccino antinfluenzale ci sarà per tutti". Ad assicurarlo è stato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a 'L'Aria che tira' su La7. Sileri si è poi rivolto all'infettivologo Matteo Bassetti, presente in trasmissione, chiedendo allo specialista: "Non sei d'accordo che è possibile che l'influenza giri meno quest'anno grazie alle misure che abbiamo preso, che sono le medesime che contrastano Covid-19? E' chiaro che più persone fanno il vaccino e meglio è, a partire da coloro che sono più fragili e da coloro che lavorano in sanità - ha precisato Sileri - ma secondo me ci ammaleremo meno".