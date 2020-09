Bizzarri e il tweet su Colleferro: "Garantista? Non sono io, è la Costituzione"

Fotogramma

"Il mio tweet 'garantista'? Non lo dico io, è la Costituzione". Così Luca Bizzarri commenta all'Adnkronos il 'vespaio' social scatenatosi ieri dopo il tweet dell'attore sull'omicidio di Colleferro del giovane Willy Monteiro Duarte. "Un assassino è 'presunto' fino a che un tribunale non dice che è un assassino -aveva scritto ieri l'attore genovese sul social- Un paese che fatica, o più spesso rinuncia a comprendere questo concetto, non può migliorare. Un popolo che vuol farsi giustizia da sé è un popolo senza giustizia. E' un popolo, appunto, di picchiatori".

Parole che hanno scatenato una vera e propria bufera social, tra chi sosteneva le affermazioni dell'attore e chi lo criticava aspramente. "Non c'è nessuna comprensione umana -ha aggiunto Bizzarri poi in un altro commento rispondendo ad un utente che lo attaccava per le sue parole- semmai la ricerca delle cause. E il garantismo non è il mio, è scritto sulla Costituzione". L'attore ha poi concluso, eloquentemente, il post: "I razzisti mi fanno schifo, gli analfabeti paura".