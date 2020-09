"Giustizia per Willy", fiaccolata per il 21enne ucciso a Colleferro

Adnkronos

E' iniziata con il rintocco delle campane la fiaccolata per Willy Monteiro Duarte. La gente sfila tenendo un cartello con scritto 'Giustizia per Willy' e indossando un t-shirt bianca con la scritta 'ciao Willy'. Il corteo si è mosso dal comune di Paliano per poi snodarsi per le strade del centro storico. Nel corteo anche l’ambasciatore in Italia di Capoverde, paese d’origine della famiglia del 21enne ucciso la notte tra sabato e domenica scorsi. Al centro del corteo, accanto all’ambasciatore che sfila con una candela in mano, lo zio di Willy che sorregge una foto del nipote.

Il corteo si è quindi fermato davanti alla chiesa dei cappuccini di Paliano. Tre sedie sono state sistemate per i genitori e la sorella, tutti con le fiaccole in mano, davanti agli amici che sorreggono lo striscione che chiede giustizia per Willy.