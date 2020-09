Ilaria Capua, il tweet dopo stop vaccino AstraZeneca: "Ecco fatto"

(Fotogramma)

"Ecco fatto". Così la professoressa Ilaria Capua commenta laconicamente in un tweet la notizia della sospensione della sperimentazione sull'uomo del vaccino AstraZeneca-Oxford contro Covid-19.

Ieri, intervenendo a DiMartedì su La7, il direttore dell'UF One Health Center aveva toccato il tema vaccino: "Credo agli annunci con cauto ottimismo, bisogna fare attenzione alla durata dell'immunità: dovrà essere garantita per almeno 6 mesi Forse bisognerebbe creare una piattaforma per gestire al meglio i dati".