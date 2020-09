Omicidio Cerciello, a giudizio la prof del post choc sul carabiniere

Fotogramma

Andrà a giudizio Eliana Frontini, l’insegnante di Novara finita nella bufera per un commento pubblicato su una pagina Facebook a seguito dell'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Nel post offensivo su Facebook sotto la foto in memoria del vicebrigadiere era riportata la frase "Uno in meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza"

Il pm della procura di Novara Silvia Baglivo contesta alla donna i reati di vilipendio alle forze armate e di diffamazione. Nell’indagine è coinvolto anche il marito a cui viene contestato il reato di favoreggiamento, perché avrebbe aiutato la donna a eludere le indagini dichiarando che il post non era stato scritto dalla moglie ma da un altro famigliare. Ora la professoressa e il marito dovranno comparire il prossimo aprile davanti al giudice monocratico del tribunale di Novara. "Sono molto soddisfatto per l’accoglimento della denuncia che fortemente abbiamo sostenuto - commenta all’Adnkronos l’avvocato Massimo Ferrandino, legale di Rosa Maria Esilio vedova di Mario Cerciello - e dell’ottimo lavoro portato avanti dalla Procura di Novara. Ci costituiremo sicuramente parte civile".