Il Presidente della Camera il 19 settembre ad Agrigento per ricordare il giudice Livatino

(Fotogramma)

Il Presidente della Camera Roberto Fico sarà il prossimo 19 settembre ad Agrigento per commemorare il giudice Rosario Livatino, il magistrato ucciso da Cosa nostra il 21 settembre di 30 anni fa lungo la vecchia Strada statale 640 nei pressi di Canicattì mentre si recava in tribunale ad Agrigento. La sua Ford Fiesta di colore rosso venne raggiunta dagli spari dei killer. Oggi è in corso il processo di beatificazione per il giudice Livatino.

Il Presidente della Camera parteciperà, alle 11, un convegno organizzato dalla sezione agrigentina dell'Associazione nazionale magistrati dal tema: 'Il ruolo della magistratura a 30 anni dall'uccisione di Rosario Livatino' che si terrà nell'aula magna del Tribunale di Agrigento.

Saranno presenti anche il cardinale Francesco Montenegro, vescovo di Agrigento, il consigliere del Csm Antonino Di Matteo e il Procuratore capo Luigi Patronaggio. Modera l'incontro la giornalista Elvira Terranova dell'Adnkronos. Il convegno sarà a numero chiuso a causa elle restrizioni vigenti sul contenimento el Covid-19.