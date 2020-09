Vaccino, immunologa Viola: "No panico per stop, controlli trasparenti"

Fotogramma

"Non ci dobbiamo preoccupare per quanto accaduto con il vaccino di Astrazeneca, il sistema di controllo funziona e lo fa molto bene. L'azienda ha bloccato la sperimentazione per buona pace dei no-vax che dicono che i vaccini non sono sicuri. E' stata riscontrata una reazione avversa e l'azienda, in maniera trasparente e annunciando il problema, ha deciso di bloccare momentaneamente gli studi". Lo ha spiegato Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, ospite di 'Omnibus' su La7.