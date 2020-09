Willy, Carofiglio: "Uomo a terra e calcio in faccia è omicidio volontario"

(Fotogramma)

"Non ho letto gli atti dell'omicidio di Colleferro dunque questa è una considerazione teorica, ma se si massacra di botte qualcuno e dopo averlo buttato in terra gli si dà un calcio in faccia, è omicidio volontario (dolo eventuale) e non il meno grave omicidio preterintenzionale". A scriverlo su Twitter è lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, commentando la dinamica che ha portato all'omicidio del giovane Willy Moniteiro a Colleferro.