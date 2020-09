Zangrillo: "Virus clinicamente morto? Tono stonato ma nessun mea culpa"

(Fotogramma)

"Il 31 maggio posso aver sbagliato il tono della comunicazione, ma non ho fatto alcun mea culpa sul contenuto". Il professor Alberto Zangrillo, direttore della Terapia intensiva del San Raffaele, con un tweet ribadisce il senso delle dichiarazioni rilasciate ieri a Cartabianca.

Nel corso del programma, Zangrillo è tornato sulle parole pronunciate lo scorso 31 maggio ("il virus dal punto di vista clinico non esiste più") e confermate in altre occasioni. "Ho detto che il virus è clinicamente morto, ho fatto mea culpa per un’espressione stonata ma nel significato la ribadisco. Ho sempre evocato il buon senso: se qualcuno va in discoteca senza mascherina e senza precauzioni, non credo sia colpa mia. Poi se volete il capro espiatorio…", ha detto ieri Zangrillo.