Cdp, Appendino: 'Sede Torino rafforza collaborazione per sviluppo città'

(Fotogramma)

"Un anno fa abbiamo sottoscritto un protocollo e l'abbiamo realizzato tutto, grazie a un lavoro comune. Adesso lavoreremo su un nuovo protocollo per darci nuovi obiettivi sempre per lo sviluppo della citta'". Cosi' la sindaca di Torino, Chiara Appendino che intervenendo all'inaugurazione della sede torinese di Cassa Depositi e Prestiti ha sottolineato come l'apertura sia "un fatto importante anche perche' permette di avvicinare le imprese ai tanti fondi su cui sta lavorando Cdp".

La sindaca di Torino ha, quindi, ricordato "circa un anno fa abbiamo sottoscritto un protocollo con Cdp che prevedeva una serie di impegni che oggi possiamo dire sono stati realizzati, dall'apertura della sede che permette di avvicinare le imprese ai tanti fondi su cui sta lavorando Cdp. In secondo luogo c'era la valorizzazione degli immobili, su cui stiamo andando avanti e poi le infrastrutture per le quali Cdp ha deliberato uno strumento che ci permetterà di mettere più risorse a sistema per la metro 2".

"Elementi - ha aggiunto - che sono stati portati avanti perche' abbiamo condiviso gli obiettivi, perche' c'erano le competenze e le professionalita' e perche' ci sono state risorse economiche. E sono certa che Cdp ci aiutera' anche nella grande sfida per l'Istituto di intelligenza artificiale che potra' cambiare il volto della citta'".