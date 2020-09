Colleferro, Lucarelli: "Sono garantista, ma disprezzo i 'non ho fatto niente'"

Selvaggia Lucarelli (Fotogramma)

"Io sono garantista e per me i 4 rimangono presunti innocenti. Certo è che al momento, visti i 'non l'ho toccato' e 'non ho fatto niente', i 4 ci tengono tutti parecchio a rimanere 'presunti'. E a questo va il mio educato disprezzo". Lo scrive su Twitter Selvaggia Lucarelli, intervenendo sulla querelle, nata da un post 'garantista' di Luca Bizzarri che ha diviso il web, relativa all'omicidio del giovane Willy Monteiro a Colleferro.