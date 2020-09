Corso anti Satana, esorcisti di tutte le confessioni cristiane a Roma

Afp

Gli esorcisti di tutte le confessioni cristiane di ritroveranno a Roma. Dal 26 al 31 ottobre si terrà la 15esima edizione del corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione organizzato all’Istituto Sacerdos, istituto dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e il Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio- religiosa).

"Il corso, il primo nel mondo, - fanno sapere gli organizzatori - propone una ricerca accademica attenta e multidisciplinare, sul ministero dell’esorcismo e della preghiera di liberazione". Nell’edizione 2020 sono state introdotte diverse novità per cui verrà presentata una ricerca sull’esorcismo realizzata da Sacerdos in collaborazione con il GRIS e l’Università di Bologna. Per la prima volta si segnala la presenza di un sacerdote francese esperto in preghiera di liberazione. Tra gli iscritti, presenti esorcisti di altre confessioni cristiane.