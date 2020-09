Incendio in abitazione, morta 49enne a Benevento

Fotogramma

Una donna di 49 anni è morta in un incendio divampato nell'abitazione dove viveva insieme ai tre fratelli in piazza Mercato a Dugenta, in provincia di Benevento. Le fiamme sono divampate nella notte per cause ancora non chiare. I tre fratelli sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118.