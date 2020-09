Jebreal: "Propaganda politica su persone di colore sta radicalizzando troppi"

Fotogramma

"C’è stato un momento in cui si è scelto di creare una gabbia dove si è immigrati per sempre e dove, in quanto tali, la vita vale meno di quella di un italiano. La propaganda politica della disumanizzazione delle persone di colore sta radicalizzando troppi". Lo scrive su Twitter la giornalista Rula Jebreal postando un articolo de lastampa.it.

"'In fin dei conti cosa hanno fatto i fratelli Bianchi? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario'. Poche parole, dure, violente, ma anche semplici e sincere, che non possono essere analizzate solo come il virgolettato di alcuni familiari dei ragazzi arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro Duerte, in quanto traducono perfettamente uno spaccato del nostro paese: un malato che versa ormai in gravi condizioni'...si legge nell'articolo commentato dalla Jebreal.