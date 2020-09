Omicidio Willy, Mengoni: "Paura per l'indifferenza"

"Ciò che mi spaventa di più di questa terribile vicenda è il messaggio che passa. Che l’indifferenza ci metta più in sicurezza. Che essere indifferenti, immobili, restare a guardare sia più sicuro, faccia meno male. Ed è terribile. Perché davanti alle brutture e alle ingiustizie di questo mondo, abbiamo una sola arma: quella di fare la nostra parte, anche se piccola. Willy qualche sera fa ci ha provato. Giustizia per lui.". A scriverlo, in un post su Instagram, è Marco Mengoni, che fa alcune amare considerazioni sull'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro.