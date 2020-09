Omicidio Willy, sindaco Paliano: "Non chiediamo vendetta, solo giustizia"

"La fiaccolata di ieri è stato il nostro modo per rendere omaggio a Willy, un ragazzo puro, responsabile e lavoratore, che non ha voltato la faccia dall’altra parte quando si è trovato a dover difendere un proprio amico. La figura di Willy si innalza a modello per tutti noi e ci dimostra che i giovani e le famiglie perbene esistono e devono essere il fulcro e la forza trainante della nostra comunità". Lo scrive su Facebook Domenico Alfieri, sindaco di Paliano, il comune nel quale viveva Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso domenica scorsa dopo un pestaggio. Ieri sera c'è stata la fiaccolata in memoria del giovane.

"Questo dramma impone a tutti noi un momento di riflessione su quali siano i valori che vogliamo alla base della nostra società: genitori, figli, scuola, Chiesa, istituzioni locali e nazionali, siamo tutti chiamati in prima persona a lavorare nel concreto per escludere dal nostro futuro la violenza, la prevaricazione, l’odio. Non chiediamo vendetta, non ci appartiene, ma è doveroso assicurare giustizia a Willy e ai suoi cari. Noi non lasceremo da sola la famiglia di Willy: quando si abbasseranno i riflettori e il clamore mediatico di questa brutta vicenda si affievolirà, noi ci saremo, per garantire che il sacrificio di Willy non resti impunito e la lezione morale che questo ragazzo dal cuore d’oro ha dato a tutti noi non venga dimenticata", conclude Alfieri.