Scuola, quasi 50% personale ha fatto test: 13mila i positivi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sono oltre 500mila i test sierologici effettuati dal personale scolastico su 970mila docenti e non, pari a oltre il 50% del totale, escluso il Lazio che ha eseguito i test in autonomia. Il 2,6% è risultato positivo. Sono i dati in possesso del commissario straordinario Domenico Arcuri e diffusi dal Tg1. "Vuole dire che fino a 13mila potenziali contagiati non rientreranno nelle scuole, non produrranno focolai e non faranno circolare il virus", ha detto Arcuri al Tg1.