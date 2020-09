"Willy non ce lo porterà indietro nessuno", il dolore della zia

Foto Adnkronos

"Willy non ce lo porterà indietro nessuno. Questa è una famiglia distrutta. Per me era un figlio e finché ci sono io mi prenderò cura di loro". Così all’Adnkronos la zia di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso la notte tra sabato e domenica scorsi, entrando nella casa di Paliano dove Armando, Lucia e la loro seconda figlia restano chiusi.