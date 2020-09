Battisti: "Io sotto sequestro, prigioniero di guerra tra Stato e lotta armata"

Afp

"Sono sotto sequestro da gennaio dello scorso anno in Bolivia ed ora in Sardegna". Cesare Battisti, detenuto nel carcere di Massama, a Oristano, ha ricevuto questa mattina la visita del suo avvocato, Gianfranco Sollai, dopo che da qualche giorno ha iniziato lo sciopero della fame per denunciare lo stato di isolamento nel quale si trova. "Non mi hanno dato scelta - ha detto Battisti da quanto riferisce il legale - sono stato costretto ad uno sciopero totale della fame".

Battisti, aggiunge Sollai, ha detto di "sentirsi prigioniero di una sporca guerra tra lo Stato e la lotta armata, e non, del periodo delle grandi contraddizioni sociali che hanno sconvolto l'Italia dalla fine degli anni '60 agli inizi degli anni '80". L’ex terrorista, riferisce sempre l’avvocato, ha già perso cinque chili in quattro giorni e sta assumendo solo acqua. Da qui la decisione di andare a trovarlo in carcere a giorni alterni.