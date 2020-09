Bimba morsa al viso da cane: proprietaria denunciata

(Fotogramma)

Voleva accarezzare il cane, un Border Collie di 6 anni, così, quando la padrona le ha dato il permesso ha allungato la mano, ma è stata morsa al viso. A finire in ospedale in codice 2 è stata una bambina di 8 anni che ora è ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna, in osservazione, con lesioni al volto.

E' successo ieri alle 11.45 in via Aretusi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, la bambina, che si trovava con la madre, ha domandato alla proprietaria del Border Collie di accarezzarlo e la donna avrebbe acconsentito poiché l'animale, al guinzaglio, non si sarebbe mai mostrato aggressivo. Tuttavia, quando la bimba ha fatto per accarezzarlo, il cane l'ha morsa. La proprietaria dell'animale, una 68enne, è stata denunciata per lesioni colpose.