Circeo, ragazza di 19 anni denuncia stupro

(Fotogramma)

Stupro al Circeo nella notte di Ferragosto: una ragazza romana di 19 anni ha denunciato di aver subito una violenza carnale da parte di due giovani, anch'essi di Roma. I fatti, riferisce la testata online 'Latina Tu', sarebbero avvenuti proprio la notte del 15 agosto quando la ragazza ha incontrato i due ragazzi, rispettivamente di 24 e 25 anni, che già conosceva.

La 19enne, a Ferragosto, era in compagnia di un’altra comitiva in spiaggia e al momento dell’incontro con il ragazzo che conosceva si sarebbe diretta con lui e l’amico da un’altra parte. È qui che, a quanto denunciato dalla 19enne, si sarebbe consumata la violenza sessuale da parte dei due giovani di Roma. La giovane si è recata al Pronto Soccorso di Fondi così da essere refertata per le violenze subite. In seguito, ha denunciato tutto al Commissariato di Polizia di Stato di San Basilio a Roma.