Covid, De Magistris: "De Laurentiis? Comportamento censurabile"

(Fotogramma)

"E’ stato un comportamento assolutamente censurabile". Queste le parole di Luigi Magistris, sindaco di Napoli, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sul comportamento del Presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis, che e' risultato positivo al Coronavirus e che poche ore prima dell'esito del test ha preso parte all'incontro con venti presidenti delle societa' di serie A.



"In Campania fino a poco tempo fa c'era molto clamore di fronte ai casi di Covid e c'erano alcuni scienziati e medici che intervenivano ogni giorno per ricordare giustamente ai cittadini i comportamenti. Adesso sotto elezioni, e c'è qualcuno che ha degli interessi regionali, c'è un silenzio maggiore. Questo è qualcosa di sbagliato", ha detto ancora de Magistris. "La scienza faccia la scienza - ha aggiunto de Magistris - e i medici, che stanno facendo un lavoro straordinario, non si prestino a interessi del politico di giornata".