Covid, oltre 1.600 nuovi contagi e 10 morti

(Fotogramma/Ipa)

Sono stati 1.616 i nuovi contagi e 10 i morti nelle ultime 24 ore per Covid. Sono gli ultimi dati del ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione Civile. Ieri i casi erano stati 1.597, mentre resta invariato il numero delle persone decedute. I tamponi fatti solo ieri sono stati 98.880, 9.653.269 da inizio emergenza. Crescono i ricoverati in terapia intensiva: 175, 11 in più di ieri. Da inizio emergenza i guariti sono stati 212.432, 547 nelle ultime 24 ore.

Covid, in Lombardia altri 257 casi e 4 morti