Lucarelli-Zangrillo, botta e risposta su Twitter

Fotogramma

Selvaggia Lucarelli all'attacco di Alberto Zangrillo. Ospite ieri sera di Piazzapulita, il prorettore dell'Università San Raffaele, nonché medico personale di Silvio Berlusconi, ha parlato delle condizioni di salute del Cav, affermando che l'alta carica virale del numero uno di Forza Italia a marzo lo avrebbe "assolutamente" ucciso.

Parole che hanno fatto scattare la blogger: "Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne - twitta Lucarelli - col cazzo". Immediata la replica, durissima, del professore: "Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza sosta per salvare l’ultimo degli ultimi. Dio - conclude il medico - abbia perdono di Lei". Qualche ora dopo, un nuovo 'cinguettio' al vetriolo in risposta a Zangrillo: "Strano, perché quando mi scrive o mi telefona per cercare di addolcirmi mi chiama 'gentilissima'. Avrà capito che con me certi tentativi sono clinicamente morti".