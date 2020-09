"A me non fai paura", Paolo Del Debbio contro Beppe Grillo

(Fermo immagine"

Monologo in diretta di Paolo Del Debbio contro Beppe Grillo dopo che un giornalista della trasmissione 'Dritto e Rovescio' ha denunciato un'aggressione da parte del comico genovese. Il conduttore "il buon selvaggio di Rousseau" dando del "cattivo selvaggio" a Grillo definendolo "un corruttore di costumi in questo caso" perché "un leader politico non tira giù da una scala un giornalista". E perché "te la rifai con i giornalisti, in particolare con i miei? Rifattela con me. Io vengo da un quartiere popolare di Lucca, a me non fai paura. Non ti sto minacciando, perché non meriti, sei un poveretto".

"Il tuo è un caso di senilità anticipata, va curata - ha aggiunto - Uno che fa una roba così bisogna che si interroghi su se stesso. A me fai un baffo, il problema è tutto tuo, della tua esistenza. Sei veramente un poveraccio".