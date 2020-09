Willy, legale fratelli Bianchi: "Omicidio volontario? Ipotesi azzardata"

"Finché non mi mandano nulla dalla Procura per me resta ancora omicidio preterintenzionale". E' cosi che l’avvocato Massimiliano Pica commenta con l’Adnkronos il cambio di imputazione da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario per i suoi tre assistiti (i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli) e per il quarto indagato Francesco Belleggia. "Non sapevo di questo cambio di imputazione - dice - ma in base all’autopsia mi sembra abbastanza azzardato l'omicidio volontario".