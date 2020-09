"Angelo coraggioso", l'ultimo saluto a Willy

E' arrivato tra gli applausi, scortato dalla Polizia, il feretro di Willy Monteiro Duarte nel campo sportivo di Paliano.

Tra pochi minuti si celebreranno i funerali del 21enne ucciso la notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro. Tantissime le persone già presenti, tutti con indosso magliette bianche come chiesto dalla famiglia. Sarà presente anche il premier Conte.

"Angelo coraggioso, non ti dimenticheremo", "resterai per sempre con noi". All'esterno della saletta della camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata, dove giaceva il corpo di Willy, c'è un libro per le firme e le dediche: ci sono decine di pagine di pensieri in memoria del ragazzo ucciso dopo un pestaggio domenica scorsa a Colleferro.