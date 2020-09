Bari, accoltella e uccide il nuovo fidanzato della ex

Ha ucciso a coltellate il nuovo fidanzato della sua ex ragazza, e ha ferito in modo serio anche se non sarebbero in pericolo di vita la giovane, 22 anni e il padre della vittima, 50. E' accaduto questa notte a Bitetto, in provincia di Bari nell'androne di un palazzo. La vittima è Nicola Brescia, 26 anni. I carabinieri, chiamati dal 112, hanno arrestato il presunto autore, un coetaneo della vittima, ex compagno della giovane.

Secondo quanto ricostruito il presunto autore si è presentato davanti a casa del coetaneo e ha sferrato diversi fendenti ai presenti durante un litigio. I militari lo hanno rintracciato subito. Ha precedenti penali. I due feriti sono stati ricoverati, la ragazza all'ospedale 'Di Venere' di Carbonara e il 50enne all'ospedale San Paolo. Sono stati entrambi sottoposti a intervento chirurgico ma non dovrebbero essere gravi. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della Compagnia di Modugno che hanno poi fornito le iniziali del presunto autore del delitto, P.G., 26 anni, pregiudicato di Bitetto. Sul posto oltre alla Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Bari è intervenuto il pubblico ministero di turno Savina Toscani, che coordina le indagini, ed il medico legale.