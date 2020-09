Bimba positiva in asilo Pavia, sezione in quarantena

Fotogramma

Una sezione di una scuola materna di Pavia è stata messa in quarantena, dopo che una bambina è risultata positiva al coronavirus Sars-Cov-2. La famiglia della piccola, che manifestava dei sintomi, ha contattato il pediatra che ha disposto il tampone, facendo scattare la procedura dell'Ats di Pavia per i controlli. La piccola è risultata positiva giovedì. L'esito del tampone è arrivato il giorno stesso della segnalazione e ha permesso l'attivazione tempestiva delle misure.

Ed è atteso per stasera l'esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti insegnanti, bidelli e compagni della bimba della scuola '8 marzo' di Pavia.

Sei casi sospetti in asilo nel Mantovano: 25 bimbi in isolamento

Una corsia ad hoc per fare i tamponi a bimbi e ragazzi. A Pavia "per contenere il carico di richieste correlate alle regole attuali di contenimento del virus, dal 14 settembre", data del ritorno fra i banchi per i ragazzi dalla scuola primaria in su, "la popolazione pediatrica potrà contare su un percorso dedicato alla somministrazione dei tamponi negli ambulatori di Vigevano, Pavia e Stradella". Ad annunciarlo l'Ats di Pavia in una nota congiunta con la Regione, in cui si è fatto il punto sull'esito di una vasta campagna di tracciamento e sorveglianza avviata sul territorio.

Il percorso pediatrico sarà attivo a Vigevano, all'Istituto De Rodolfi, lunedì e martedì dalle 7.30 alle 11; a Pavia allo stadio Fortunati mercoledì e giovedì, dalle 7.30 alle 11 e a Stradella, accanto all'ospedale, venerdì e sabato dalle 7.30 alle 11.