Colleferro, Conte ai funerali in camicia bianca per Willy

Fotogramma

Anche il presidente Giuseppe Conte in camicia bianca per rispettare la richiesta della famiglia e degli amici di salutare Willy in bianco, simbolo di purezza e gioventù ma, a Capoverde, anche simbolo di lutto, quando si riferisce a giovane. Prima dell'arrivo del feretro a Paliano, il premier si è intrattenuto e ha avuto un dialogo con i sindaci del territorio insieme al governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al ministro dell’interno Luciana Lamorgese.