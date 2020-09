Covid, in Lombardia 269 nuovi positivi e nessun decesso

(Fotogramma)

In Lombardia 269 nuovi positivi e nessun decesso per Covid. E' quanto comunica la Regione. Stabile, secondo i dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia il numero dei ricoverati in terapia intensiva (27), mentre aumentano di cinque unità a 251 i ricoverati non in terapia intensiva. I tamponi sono stati 16.493. Le persone dimesse 293. Il totale dei guariti/dimessi totale complessivo è di 77.611 persone di cui 1.366 dimessi e 76.245 guariti. I decessi restano a 16.896. Questi i casi suddivisi per città: Milano: 102, di cui 61 a Milano città; Bergamo: 24; Brescia: 24; Como: 12; Cremona: 6; Lecco: 11; Lodi: 3; Mantova: 11; Monza e Brianza: 32; Pavia: 7; Sondrio: 0; Varese: 21.