Donna violentata in centro a Milano, polizia indaga

Una donna dell'est di 34 anni ha denunciato di essere stata violentata in pieno centro, nella modernissima Piazza Ga Aulenti di Milano. Lo stupro sarebbe avvenuto alcuni giorni fa mentre la donna stava tornando a casa dopo aver passato una serata nei locali della zona di Corso Como. Ad accorgersi che qualcosa non andava bene è stata una volante della Polizia che l'ha incrociata e ha compreso la situazione. Sull'aggressore sta lavorando la squadra mobile e le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Michela Bordieri. La polizia sta passando al setaccio le telecamere, dopo che la scientifica è intervenuta per i rilievi.