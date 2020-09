Esplosione a Milano, abitante palazzo: "Io unica non evacuata perché non ci vedo"

''Sì, hanno evacuato il palazzo, ma io non potevo uscire perché non ci vedo e ho problemi di mobilità''. Così la signora Coroneo che abita al numero 22 dello stesso palazzo dove si è verificata l'esplosione racconta all'Adnkronos la paura di essere rimasta l'unica persona all'interno dello stabile di Milano in cui si è verificata un'esplosione questa mattina, mentre tuti gli altri uscivano. ''Ho avuto paura e timore che ci potesse essere un'altra esplosione, ma non sapevo cosa fosse e paura ce l'ho ancora adesso; io non sono uscita perché non ci vedo e non potevo, ora sembra che il pericolo sia rientrato, ma non hanno fatto neanche entrare mio figlio''.