Modella annegata in Sardegna, indagato l'amico fotografo

Fotogramma

E' indagato per omicidio colposo Gerenius Taranov, il fotografo lituano che sabato scorso era con la modella russa Galina Fedorova, in vacanza in Sardegna e morta annegata nel mare al largo di Capo Teulada (Cagliari). Secondo quanto raccontato dall’uomo, i due hanno noleggiato un gommone per fare qualche scatto nelle calette di Teulada e, una volta arrivati al largo, si sono tuffati per un bagno. Non si sono accorti che il natante, spinto anche dal mare mosso, si era allontanato fino ad arrivare agli scogli, vicino alla spiaggia. A quel punto, il fotografo afferma di aver nuotato a lungo prima di essere notato e salvato da una imbarcazione e di aver perso di vista l’amica, il cui corpo è stato recuperato dopo ore dalla Guardia Costiera.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dagli uomini della Capitaneria di Porto, però, il gommone non sarebbe stato ancorato al fondale dal fotografo, che si sarebbe buttato in acqua senza accertarsi che il mezzo fosse fissato. L'autopsia sula corpo della ragazza ha confermato la morte per annegamento.